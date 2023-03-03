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Испугались санкций? Банк Raiffeisen в РФ приостанавливает открытие новых корпоративных счетов

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Россия, Пятница 03 марта 2023 20:13
Испугались санкций? Банк Raiffeisen в РФ приостанавливает открытие новых корпоративных счетов Фото: Банк Raiffeisen в РФ приостанавливает открытие новых корпоративных счетов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 3 марта, российский филиал австрийского банка Raiffeisen заявил о прекращении открытия счетов для новых корпоративных клиентов и ограничения для новой иностранной валюты у существующих корпоративных клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя банка, которое приводит Reuters.

"Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и в условиях повышенных требований, в том числе по чекам и валютным платежам от банков-корреспондентов, решил сконцентрироваться на обслуживании существующих объемов сделок", - говорится в заявлении.

Ранее Reuters отмечал, что банк глубоко укоренился в российской финансовой системе. Он является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно значимых кредитных учреждений" российского центрального банка, подчеркивающего его важность для экономики РФ, борющейся с широкомасштабными западными санкциями.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen увеличил прибыль у России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро. Также банк предложил частично мобилизованным военным РФ кредитные каникулы.

Недавно управление санкций США попросило австрийский банк Raiffeisen предоставить информацию о его бизнесе в РФ.

Напомним, что австрийский Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году заработал на территории России, с рынка которой он якобы собирается уйти после вторжения в Украину.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что банк "признал псевдореспублики "Л(Д)НР", предложив частично мобилизованным кредитные каникулы.

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