Испугались санкций? Банк Raiffeisen в РФ приостанавливает открытие новых корпоративных счетов

В пятницу, 3 марта, российский филиал австрийского банка Raiffeisen заявил о прекращении открытия счетов для новых корпоративных клиентов и ограничения для новой иностранной валюты у существующих корпоративных клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя банка, которое приводит Reuters.

"Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и в условиях повышенных требований, в том числе по чекам и валютным платежам от банков-корреспондентов, решил сконцентрироваться на обслуживании существующих объемов сделок", - говорится в заявлении.

Ранее Reuters отмечал, что банк глубоко укоренился в российской финансовой системе. Он является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно значимых кредитных учреждений" российского центрального банка, подчеркивающего его важность для экономики РФ, борющейся с широкомасштабными западными санкциями.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen увеличил прибыль у России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро. Также банк предложил частично мобилизованным военным РФ кредитные каникулы.