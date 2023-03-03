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Злякались санкцій? Банк Raiffeisen в РФ призупиняє відкриття нових корпоративних рахунків

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Росія, П'ятниця 03 березня 2023 20:13
Злякались санкцій? Банк Raiffeisen в РФ призупиняє відкриття нових корпоративних рахунків Фото: Банк Raiffeisen в РФ призупиняє відкриття нових корпоративних рахунків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня російський філіал австрійського банку Raiffeisen заявив про припинення відкриття рахунків для нових корпоративних клієнтів і обмеження для нової іноземної валюти у існуючих корпоративних клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника банку, яку приводить Reuters.

"Банк зіткнувся з великою кількістю нових заявок на відкриття рахунків та в умовах підвищених вимог, у тому числі за чеками та валютними платежами від банків-кореспондентів, вирішив сконцентруватися на обслуговуванні існуючих обсягів угод", - йдеться у заяві.

Раніше Reuters зазначав, що банк глибоко вкоренився у російській фінансовій системі. Він є одним із двох іноземних банків у списку 13 "системно значущих кредитних установ" російського центрального банку, що наголошує на його важливості для економіки РФ, яка бореться з широкомасштабними західними санкціями.

Раніше повідомлялось, що Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро. Також банк запропонував частково мобілізованим військовим РФ кредитні канікули.

Нещодавно управління санкцій США попросило австрійський банк Raiffeisen надати інформацію про його бізнес в РФ.

Нагадаємо, що австрійський Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року заробив на території Росії, з ринку якої він нібито збирається піти після вторгнення в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що банк "визнав псевдореспубліки "Л(Д)НР", запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули.

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