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Управление санкций США проверяет австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в РФ

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Пятница 17 февраля 2023 22:45
Управление санкций США проверяет австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в РФ Фото: банк Raiffeisen (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Управление санкций США попросило австрийский банк Raiffeisen предоставить информацию о его бизнесе в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление финансового учреждения, которое приводит Reuters.

Банк заявил, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

США хотят проверить платежный бизнес и связанные с ним процессы, которыми занимается Raiffeisen на территории России.

Reuters отмечает, что банк глубоко укоренился в российской финансовой системе. Он является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно значимых кредитных учреждений" российского центрального банка, подчеркивающего его важность для экономики РФ, борющейся с широкомасштабными западными санкциями.

Банк заявил, что полностью сотрудничает с запросом США и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Он сказал, что имеет процессы для обеспечения соблюдения санкций.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen увеличил прибыль у России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро. Также банк предложил частично мобилизованным военным РФ кредитные каникулы.

Напомним, что австрийский Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году заработал на территории России, с рынка которой он якобы собирается уйти после вторжения в Украину.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что банк "признал псевдореспублики "Л(Д)НР", предложив частично мобилизованным кредитные каникулы.

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