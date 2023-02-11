"Грани лицемерия". Только 9% мировых компаний покинули рынок РФ, - Подоляк

С начала полномасштабной войны в Украине только 9% из почти полутора тысячи мировых компаний вышли с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Почти год войны. И только 9% из почти полутора тысячи мировых компаний покинули рынок РФ", - написал Подоляк.

По его словам, среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), американские (12,4%), японские (7%).

В частности, в государстве-террористе продолжают работать METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и т.д.

Также Подоляк сообщил, что некоторые западные банки вообще за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России.

"Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. Налог на прибыль компаний в России - 20%. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год российскую казну на 94,8 миллиона евро только этим налогом. Сумма других сборов намного больше. То есть это и есть налог на войну, на убийства украинцев", - отметил советник.

Более того, Raiffeisen "признал псевдореспублики "Л(Д)НР", предложив частично мобилизованным кредитные каникулы, его примеру последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank".

Он напомнил, что недавно НАПК признало американскую корпорацию Procter & Gamble международным спонсором войны. Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.

"Работая в РФ, международные компании уплачивают в российский госбюджет налоги, которые используются для изготовления продукции оборонно-промышленного комплекса. Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России - почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП РФ", - отметил Подоляк.

Кроме того, компании еще и способствуют мобилизационным мерам. Согласно новому российскому законодательству, корпорации, работающие в РФ, вынуждены содействовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение.

"Не выйти с рынка РФ за год полномасштабной войны - это не случайность, а сознательная позиция. Не будем забывать и об уровне коррупции в РФ. Каждый бизнес пополняет карманы непосредственно Путина и его окружения - авторов агрессивной войны в центре Европы. Пассивное бездействие - это также преступление. Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильным способом завершить войну", - подчеркнул советник.