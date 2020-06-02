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Зловживання владою: в ЄС засудили смерть Джорджа Флойда

Новини » Політика     02.06.2020 - 16:26
Зловживання владою: в ЄС засудили смерть Джорджа Флойда
Фото: Жозеп Боррель (flickr)

В ЄС вимагають провести детальний розгляд цієї справи

У вівторок, 2 червня, верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель засудив загибель афроамериканця Джорджа Флойда, яка сталася під час затримання поліцейськими. Через це в США спалахнули протести.

Про це пише DW.

"Це - зловживання владою, яке треба затаврувати та з яким необхідно боротися", - сказав глава європейської дипломатії, виступаючи в Брюсселі.

Він зажадав провести детальний розгляд цієї справи.

"Тут, в Європі, ми, також як і люди в США, шоковані загибеллю Джорджа Флойда... Ми повинні бути впевнені в тому, що в будь-якому суспільстві особи, відповідальні за підтримання порядку, не будуть використовувати свої можливості так, як це було у випадку дуже, дуже нещасної загибелі Джорджа Флойда", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, протести в США почалися 25 травня в Міннеаполісі. У ході затримання Флойда місцеві поліцейські застосували задушливий прийом. Він помер в реанімації через декілька годин.

Протести в США згодом переросли в масові заворушення, а влада понад 40 американських міст у 22 штатах запровадила комендантську годину.

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів всіх штатів розгорнути національну гвардію для припинення протестів в країні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиДжордж Флойд
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