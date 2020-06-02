Злоупотребление властью: в ЕС осудили смерть Джорджа Флойда

Фото: Жозеп Боррель (flickr)

В ЕС требуют провести подробное разбирательство этого дела

Во вторник, 2 июня, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил гибель афроамериканца Джорджа Флойда, которая произошла во время задержания полицейскими. Из-за этого в США вспыхнули протесты.

Об этом пишет DW.

"Это - злоупотребление властью, которое надо заклеймить и с которым необходимо бороться", - сказал глава европейской дипломатии, выступая в Брюсселе.

Он потребовал провести подробное разбирательство этого дела.

"Здесь, в Европе, мы, также как и люди в США, шокированы и приведены в ужас гибелью Джорджа Флойда... Мы должны быть уверены в том, что в любом обществе лица, ответственные за поддержание порядка, не будут использовать свои возможности так, как это было в случае очень, очень несчастной гибели Джорджа Флойда", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, протесты в США начались 25 мая в Миннеаполисе. В ходе задержания Флойда местные полицейские применили удушающий прием. Он умер в реанимации через несколько часов.

Протесты в США впоследствии переросли в массовые беспорядки, а власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть национальную гвардию для пресечения протестов в стране.

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Автор: Максим Зайченко