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Трамп назвав протестувальників у США анархістами і мародерами

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 02:48
Трамп назвав протестувальників у США анархістами і мародерами
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США заявив, що "повністю зупинить насильство натовпу"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп засудив масові заворушення в Міннеаполісі, назвавши протестувальників "мародерами і анархістами". При цьому він зазначив, що підтримує мирних демонстрантів.

Про це повідомляють AFP і CNN.

Виступаючи у Флориді після успішного запуску американських космонавтів на орбіту Землі компанією SpaceX, Трамп відвів значний час у своїй промові темі масових заворушень в країні. Вони спалахнули після вбивства поліцейськими в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда.

Зокрема, президент заявив, що засуджує насильницькі дії "мародерів і анархістів" в США.

"Смерть Джорджа Флойда на вулицях Міннеаполіса стала серйозною трагедією. Цього ніколи не повинно було трапитися. Він наповнив американців по всій країні жахом, гнівом і горем... Ми підтримуємо право мирних протестувальників і чуємо їх прохання. Але те, що ми зараз бачимо на вулицях наших міст, не має нічого спільного зі справедливістю або миром", - сказав Трамп.

Він також додав, що його адміністрація завжди буде проти насильства і безладів, але підтримає мирні протести законослухняних громадян.

"Я стою перед вами в рішучому протистоянні будь-кому, хто використовує цю трагедію, щоб грабувати, нападати і погрожувати", - підкреслив Трамп.

Масові заворушення спалахнули в США після 25 травня, коли поліцейські під час затримання вбили афроамериканця Джорджа Флойда. Люди звинуватили правоохоронців у расизмі і спалили поліцейську дільницю.

Незабаром мітинги і демонстрації охопили інші американські міста. За даними ЗМІ країни, станом на 30 травня протести, що переросли у заворушення, пройшли вже в 30 містах.

Нагадаємо, у Чикаго мітингувальники 30 травня атакували автомобілі поліції.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України протестбеспорядкиДональд Трамп
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