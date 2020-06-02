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Трамп готовий залучити Збройні сили США для припинення протестів

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 03:43
Трамп готовий залучити Збройні сили США для припинення протестів
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Він заявив про необхідність припинити масові акції

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів всіх штатів розгорнути національну гвардію для припинення протестів у країні. Він заявив, що в іншому разі уряд США використає Збройні сили.

Про це заявив під час прес-конференції в Білому домі.

Він закликав у кожному місті забезпечити переважну присутність силовиків до тих пір, поки не припиняться масові акції.

"Я рішуче рекомендував кожному губернатору розгорнути національну гвардію в достатній кількості, щоб ми домінували на вулицях", - сказав Трамп.

Президент додав, що готовий задіяти Збройні сили США для "швидкого вирішення проблеми", якщо в місті або штаті відмовляться здійснити необхідні дії.

"Я розверну Збройні сили США і швидко вирішу проблему", - додав Трамп.

Нагадаємо, протести в США почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання чорношкірого американця Джорджа Флойда місцеві поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Відео з кадрами жорсткого затримання афроамериканця облетіли мережу і тисячі людей вийшли на вулиці. Протестувальники громили машини і били скло магазинів, на вулиці вийшла поліція, поранення отримали близько 10 чоловік.

Протести в США згодом переросли в масові заворушення, а їх учасників американський президент назвав "мародерами і анархістами".

Раніше повідомлялося, що Трампа забирали в підземний бункер під час протестів біля Білого дому.

РБК-Україна писало, що влада більше 40 американських міст в 22 штатах запровадили комендантську годину з-за масових заворушень.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Дональд Трамппротест
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