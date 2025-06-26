Злотый вырос до рекордного уровня по отношению к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал до исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,4538 гривен за 1 злотый (-0,0197 грн).
Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 11,3950.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.
Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5852 гривен за 1 доллар (-0,0768 грн).
Официальный курс евро составит 48,638 гривен за 1 евро (+0,3142 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 48,5084.
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