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Злотый вырос до рекордного уровня по отношению к гривне

Украина, Четверг 26 июня 2025 15:58
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Злотый вырос до рекордного уровня по отношению к гривне Фото: курс злотого вырос на 8 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,4538 гривен за 1 злотый (-0,0197 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 11,3950.
Злотый вырос до рекордного уровня по отношению к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5852 гривен за 1 доллар (-0,0768 грн).

Официальный курс евро составит 48,638 гривен за 1 евро (+0,3142 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 48,5084.

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