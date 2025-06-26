Злотий зріс до рекордного рівня до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4538 гривень за 1 злотий (-0,0197 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 25 червня - 11,3950.



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.