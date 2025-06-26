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Злотий зріс до рекордного рівня до гривні

Україна, Четвер 26 червня 2025 15:58
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Злотий зріс до рекордного рівня до гривні Фото: курс злотого зріс на 8 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4538 гривень за 1 злотий (-0,0197 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 25 червня - 11,3950.
Злотий зріс до рекордного рівня до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 27 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5852 гривень за 1 долар (-0,0768 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,638 гривень за 1 євро (+0,3142 грн). Попередній максимум було зафіксовано 25 червня - 48,5084.

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