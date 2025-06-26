ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум

Украина, Четверг 26 июня 2025 15:47
UA EN RU
Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум Фото: курс доллара упал на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5852 гривен за 1 доллар (-0,0768 грн).
Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,638 гривен за 1 евро (+0,3142 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 48,5084.
Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,58-41,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 49,05 гривен.

Курс доллар-евро

Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам. Курс доллар снизился более чем на 10%. Если так будет продолжаться в ближайшие дни, это будет его самое большое падение за первую половину года с начала 1970-х годов.

Евро подскочил на 0,6% до 1,173 доллара, самого сильного значения с 2021 года.

НБУ устанавливает курс евро на основе международных котировок евро к доллару, поэтому в Украине также растет курс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины