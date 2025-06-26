Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 49,05 гривен.

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,58-41,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5852 гривен за 1 доллар (-0,0768 грн).

Курс доллар-евро

Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам. Курс доллар снизился более чем на 10%. Если так будет продолжаться в ближайшие дни, это будет его самое большое падение за первую половину года с начала 1970-х годов.

Евро подскочил на 0,6% до 1,173 доллара, самого сильного значения с 2021 года.

НБУ устанавливает курс евро на основе международных котировок евро к доллару, поэтому в Украине также растет курс.

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