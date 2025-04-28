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Злотый снова подешевел к гривне

Украина, Понедельник 28 апреля 2025 15:54
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Злотый снова подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,0859 гривен за 1 злотый (-0,0161 грн).
Злотый снова подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.

Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).

Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).

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