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Злотий знову подешевшав до гривні

Україна, Понеділок 28 квітня 2025 15:54
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Злотий знову подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після двох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0859 гривень за 1 злотий (-0,0161 грн).
Злотий знову подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Американська валюта подешевшала після зростання чотири торгові дні поспіль.

Офіційний курс на 29 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0072 грн).

Офіційний курс євро складе 47,3921 гривень за 1 євро (+0,0065 грн).

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