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Доллар подешевел после недельного роста

Украина, Понедельник 28 апреля 2025 15:33
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Доллар подешевел после недельного роста Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).
Доллар подешевел после недельного ростаbank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).
Доллар подешевел после недельного роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подешевел после недельного роста

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,95 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину в марте 2025 года до 1,059 млрд долларов.

Наибольший спрос на валюту в Украине был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается.

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