Доллар подешевел после недельного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,95 гривен.