Доллар подешевел после недельного роста
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,95 гривен.
Ситуация на рынке
По данным НБУ, банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину в марте 2025 года до 1,059 млрд долларов.
Наибольший спрос на валюту в Украине был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.