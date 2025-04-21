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Злотый резко подорожал и обновил максимум к гривне

Украина, Понедельник 21 апреля 2025 15:56
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Злотый резко подорожал и обновил максимум к гривне Фото: курс злотого вырос на 18 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,1734 гривен за 1 злотый (0,1818 грн).

Предыдущий максимум был 18 апреля - 10,999 гривен за 1 злотый.
Злотый резко подорожал и обновил максимум к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс вырос на 20 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала на 74 копейки и обновила исторический максимум.

Официальный курс на 22 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3785 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн).

Официальный курс евро составит 47,7653 гривен за 1 евро (+0,7400 грн). Предыдущий максимум был достигнут 15 апреля - 47,0271.

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