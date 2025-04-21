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Злотий різко подорожчав і оновив максимум до гривні

Україна, Понеділок 21 квітня 2025 15:56
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Злотий різко подорожчав і оновив максимум до гривні Фото: курс злотого зріс на 18 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1734 гривень за 1 злотий (0,1818 грн).

Попередній максимум був 18 квітня - 10,999 гривень за 1 злотий.
Злотий різко подорожчав і оновив максимум до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс зріс на 20 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала на 74 копійки й оновила історичний максимум.

Офіційний курс на 22 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3785 гривень за 1 долар (-0,0170 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,7653 гривень за 1 євро (+0,7400 грн). Попереднього максимуму було досягнуто 15 квітня - 47,0271.

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