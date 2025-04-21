Доллар в Украине подешевел, евро подскочил до нового максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала на 74 копейки и обновила исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 22 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3785 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,7653 гривен за 1 евро (+0,7400 грн). Предыдущий максимум был достигнут 15 апреля - 47,0271.



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,55 гривен, евро вырос на 50 копеек до 47,90 гривен.

Падение доллара

На международном рынке беспокойство по поводу тарифов и критика Федеральной резервной системы со стороны президента Дональда Трампа подорвали доверие инвесторов, что привело к резкому снижению курса доллара

Трамп выступил с резкой критикой в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла, а его команда обдумывала возможность увольнения Пауэлла. Этот шаг может поставить под сомнение независимость центрального банка и еще больше подорвать доверие к американским активам.

В связи с этим доллар упал до минимума за три года к корзине основных валют.