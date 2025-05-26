Злотый резко подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после падения два дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,1369 гривен за 1 злотый (+0,1109 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.
Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5707 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн).
Официальный курс евро составит 47,295 гривен за 1 евро (+0,3001 грн).
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