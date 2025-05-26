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Злотый резко подорожал к гривне

Украина, Понедельник 26 мая 2025 15:52
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Злотый резко подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 11 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после падения два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,1369 гривен за 1 злотый (+0,1109 грн).
Злотый резко подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5707 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн).

Официальный курс евро составит 47,295 гривен за 1 евро (+0,3001 грн).

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