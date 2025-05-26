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Злотий різко подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 26 травня 2025 15:52
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Злотий різко подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 11 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після падіння два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1369 гривень за 1 злотий (+0,1109 грн).
Злотий різко подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 27 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5707 гривень за 1 долар (+0,0613 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,295 гривень за 1 євро (+0,3001 грн).

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