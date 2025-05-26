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Доллар дорожает третий день подряд

Украина, Понедельник 26 мая 2025 15:42
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Доллар дорожает третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5707 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн).
Доллар дорожает третий день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,295 гривен за 1 евро (+0,3001 грн).
Доллар дорожает третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,70 гривен.

Ситуация на рынке

Как отметила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, ожидается относительная стабильность курса доллара к гривне в течение последней недели мая.

По ее словам, это произойдет при условии отсутствия непредсказуемых внешних или внутренних шоков.

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