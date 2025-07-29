Злотый резко подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,2680гривен за 1 злотый (-0,1661 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 15 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.