Злотый резко подешевел к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,2680гривен за 1 злотый (-0,1661 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 15 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.
Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).
Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.