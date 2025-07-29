НБУ немного снизил курс доллара и опустил курс евро на 50 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро упал до 48,95 гривен.
Курс евро-доллар
Падение курса евро в Украине связано со снижением евро по отношению к доллару. Американская валюта восстанавливает свои позиции благодаря торговым сделкам Дональда Трампа.
Соглашение с ЕС в минувшие выходные о принятии 15% повышения тарифов и дополнительных закупках американской энергии и оружия привело к резкому росту доллара по отношению к евро.
Курс евро упал с 1,1740 до 1,1540 доллара.
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