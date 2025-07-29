Злотий різко подешевшав до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 30 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2680 гривень за 1 злотий (-0,1661 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс впав на 15 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.
Офіційний курс на 30 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7886 гривень за 1 долар (-0,0111 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).
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