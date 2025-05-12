ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Злотый резко подешевел к гривне

Украина, Понедельник 12 мая 2025 16:01
UA EN RU
Злотый резко подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 14 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,8848 гривен за 1 злотый (-0,1444 грн).
Злотый резко подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).

Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Польша
NEWS
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
DAILY
Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса