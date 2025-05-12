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НБУ снизил курс доллара и обвалил евро

Украина, Понедельник 12 мая 2025 15:54
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НБУ снизил курс доллара и обвалил евро Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).
НБУ снизил курс доллара и обвалил евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).
НБУ снизил курс доллара и обвалил евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.
НБУ снизил курс доллара и обвалил евро

udinform.com

Курс евро-доллар

Курс евро в Украине зависит от колебаний пары евро-доллар на международном рынке.

Доллар резко вырос к мировым валютам после того, как США и Китай договорились приостановить торговую войну на 60 дней.

США временно снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30%, в то время как Китай сократит пошлины на американский импорт со 125% до 10%.

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