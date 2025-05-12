НБУ снизил курс доллара и обвалил евро

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день. На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

udinform.com