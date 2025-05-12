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Злотий різко подешевшав до гривні

Україна, Понеділок 12 травня 2025 16:01
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Злотий різко подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 14 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8848 гривень за 1 злотий (-0,1444 грн).
Злотий різко подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав майже на 60 копійок.

Офіційний курс на 13 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5387 гривень за 1 долар (-0,0083 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,1578 гривень за 1 євро (-0,5950 грн).

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