Злотий різко подешевшав до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8848 гривень за 1 злотий (-0,1444 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав майже на 60 копійок.
Офіційний курс на 13 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5387 гривень за 1 долар (-0,0083 грн).
Офіційний курс євро становитиме 46,1578 гривень за 1 євро (-0,5950 грн).
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