Злотый резко подешевел к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4921 гривен за 1 злотый (-0,2102 грн).
За два дня злотый потерял почти 5% своей стоимости.
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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,70 гривен. Курс упал на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с начала сентября 2024 года.
Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн).
Ниже курс был только 3 сентября прошлого года - 41,0592 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 45,0532 гривен за 1 евро (-0,4992 грн).