Курс доллара упал до минимума с сентября прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с начала сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн).

Ниже курс был только 3 сентября прошлого года - 41,0592 грн/доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,0532 гривен за 1 евро (-0,4992 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,06-41,10 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,30 гривен.

Прогноз курса

Мировая экономика переживает турбулентность, в связи с новыми пошлинами, введенными Дональдом Трампом.

Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель исполнительного директора НАБУ, глава проектного офиса Дмитрий Глинский, сейчас курс гривны в Украине определяет объем поддержки от международных партнеров.

По его словам, курс гривны к доллару США в ближайшее время скорее всего будет сохранять стабильность, поскольку НБУ повысил процентные ставки, что поддерживает украинскую национальную валюту.