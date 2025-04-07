Злотий різко подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 8 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4921 гривень за 1 злотий (-0,2102 грн).

За два дні злотий втратив майже 5% своєї вартості.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,70 гривень. Курс впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з початку вересня 2024 року.

Офіційний курс на 8 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,0807 гривень за 1 долар (-0,1134 грн).

Нижчим курс був тільки 3 вересня минулого року - 41,0592 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 45,0532 гривень за 1 євро (-0,4992 грн).