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Злотый продолжает дешеветь к гривне

Украина, Вторник 13 мая 2025 15:48
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Злотый продолжает дешеветь к гривне Фото: курс злотого упал на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,8461 гривен за 1 злотый (-0,0387 грн).
Злотый продолжает дешеветь к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 11,00 гривен. Курс снизился на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты также снизился.

Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).

Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).

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