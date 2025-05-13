Злотый продолжает дешеветь к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,8461 гривен за 1 злотый (-0,0387 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 11,00 гривен. Курс снизился на 10 копеек. НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.