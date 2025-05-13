Доллар и евро подешевели: НБУ обновил официальные курсы

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты также снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.