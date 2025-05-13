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Злотий продовжує дешевшати до гривні

Україна, Вівторок 13 травня 2025 15:48
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Злотий продовжує дешевшати до гривні Фото: курс злотого впав на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8461 гривень за 1 злотий (-0,0387 грн).
Злотий продовжує дешевшати до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 11,00 гривень. Курс знизився на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти також знизився.

Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5004 гривень за 1 долар (-0,0383 грн).

Офіційний курс євро складе 46,0924 гривень за 1 євро (-0,0654 грн).

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