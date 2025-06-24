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Злотый подорожал до рекордного уровня к гривне

Украина, Вторник 24 июня 2025 15:57
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Злотый подорожал до рекордного уровня к гривне Фото: курс злотого вырос на 16 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,3950 гривен за 1 злотый (+0,1643 грн).

Предыдущий исторический максим был зафиксирован 23 июня - 11,3027.
Злотый подорожал до рекордного уровня к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс вырос на 20 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро обновил исторический максимум.

Официальный курс на 25 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,7924 гривен за 1 доллар (-0,0778 грн).

Официальный курс евро составит 48,5084 гривен за 1 евро (+0,4875 грн). Предыдущий исторический максим был зафиксирован 23 июня - 48,2006.

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