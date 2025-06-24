Доллар подешевел, евро обновил исторический минимум

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,85 гривен.

На межбанке сегодня курс упал на 13 копеек до 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс евро составит 48,5084 гривен за 1 евро (+0,4875 грн). Предыдущий исторический максим был зафиксирован 23 июня - 48,2006.

Официальный курс на 25 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,7924 гривен за 1 доллар (-0,0778 грн).

Курс доллар-евро

Объявленное Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ираном и вызвало рост аппетита к риску и привело к снижению курса доллара.

Индекс доллара, отражающий его стоимость к корзине мировых валют, снизился. Евро укрепился на 0,2 % до 1,16 доллара.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

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