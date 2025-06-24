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Доллар подешевел, евро обновил исторический минимум

Украина, Вторник 24 июня 2025 15:44
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Доллар подешевел, евро обновил исторический минимум Фото: курс доллара упал на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,7924 гривен за 1 доллар (-0,0778 грн).
Доллар подешевел, евро обновил исторический минимум

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5084 гривен за 1 евро (+0,4875 грн). Предыдущий исторический максим был зафиксирован 23 июня - 48,2006.
Доллар подешевел, евро обновил исторический минимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 13 копеек до 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подешевел, евро обновил исторический минимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,85 гривен.

Курс доллар-евро

Объявленное Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ираном и вызвало рост аппетита к риску и привело к снижению курса доллара.

Индекс доллара, отражающий его стоимость к корзине мировых валют, снизился. Евро укрепился на 0,2 % до 1,16 доллара.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

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