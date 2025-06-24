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Злотий подорожчав до рекордного рівня до гривні

Україна, Вівторок 24 червня 2025 15:57
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Злотий подорожчав до рекордного рівня до гривні Фото: курс злотого зріс на 16 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3950 гривень за 1 злотий (+0,1643 грн).

Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 11,3027.
Злотий подорожчав до рекордного рівня до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс зріс на 20 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,5084 гривень за 1 євро (+0,4875 грн). Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 48,2006.

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