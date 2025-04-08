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Злотый подорожал после резкого падения

Украина, Вторник 08 апреля 2025 15:47
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Злотый подорожал после резкого падения Фото: курс злотого вырос на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после резкого падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,5377 гривен за 1 злотый (+0,0456 грн).
Злотый подорожал после резкого падения

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,70 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после минимума с начала сентября 2024 года.

Официальный курс на 9 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,174 гривен за 1 доллар (+0,0933 грн).

Официальный курс евро составит 45,0258 гривен за 1 евро (-0,0274 грн).

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