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Злотий подорожчав після різкого падіння

Україна, Вівторок 08 квітня 2025 15:47
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Злотий подорожчав після різкого падіння Фото: курс злотого зріс на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після різкого падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,5377 гривень за 1 злотий (+0,0456 грн).
Злотий подорожчав після різкого падіння

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,70 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після мінімуму з початку вересня 2024 року.

Офіційний курс на 9 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,174 гривень за 1 долар (+0,0933 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,0258 гривень за 1 євро (-0,0274 грн).

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