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Курс доллара вырос после падения до минимума за восемь месяцев

Украина, Вторник 08 апреля 2025 15:35
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Курс доллара вырос после падения до минимума за восемь месяцев Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после минимума с начала сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,174 гривен за 1 доллар (+0,0933 грн).
Курс доллара вырос после падения до минимума за восемь месяцев

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,0258 гривен за 1 евро (-0,0274 грн).
Курс доллара вырос после падения до минимума за восемь месяцев

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,17-41,10 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара вырос после падения до минимума за восемь месяцев

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,20 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, несмотря на информационный шум и военные риски, валютный рынок Украины остается уравновешенным.

Также Лесовой не исключает, что накануне Пасхи в банках и обменных пунктах может вырасти предложение, поскольку часть граждан продает валюту, чтобы сделать необходимые праздничные закупки.

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