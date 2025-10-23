Злотый подорожал к гривне после трех дней снижения

Официальный курс на 24 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4654 гривен за 1 злотый (+0,0344 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.