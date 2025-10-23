Злотий подорожчав до гривні після трьох днів зниження

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження три дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4654 гривень за 1 злотий (+0,0344 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.
Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,897 гривень за 1 долар (+0,1420 грн).
Вищим курс був тільки 30 січня 2025 року - 41,9294 грн/долар.
Офіційний курс євро становитиме 48,5502 гривень за 1 євро (+0,1812 грн).