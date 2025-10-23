Злотий подорожчав до гривні після трьох днів зниження

Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4654 гривень за 1 злотий (+0,0344 грн).



На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.