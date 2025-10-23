Злотый подорожал к гривне после трех дней снижения
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения три дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 24 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4654 гривен за 1 злотый (+0,0344 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.
Официальный курс на 24 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,897 гривен за 1 доллар (+0,1420 грн).
Выше курс был только 30 января 2025 года - 41,9294 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 48,5502 гривен за 1 евро (+0,1812 грн).