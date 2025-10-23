ua en ru
Злотий подорожчав до гривні після трьох днів зниження

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 16:15
Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4654 гривень за 1 злотий (+0,0344 грн).
bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.

Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,897 гривень за 1 долар (+0,1420 грн).

Вищим курс був тільки 30 січня 2025 року - 41,9294 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,5502 гривень за 1 євро (+0,1812 грн).

Національний банк України Польща
