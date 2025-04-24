Злотый подорожал к гривне после двухдневного снижения
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после двух дней снижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,0928 гривен за 1 злотый (+0,0175 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает третий день подряд, но рост замедлился.
Официальный курс на 25 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,689 гривен за 1 доллар (+0,0183 грн).
Официальный курс евро составит 47,4171 гривен за 1 евро (-0,1250 грн).
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