Доллар дорожает третий день подряд, но рост замедлился
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает третий день подряд, но рост замедлился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,689 гривен за 1 доллар (+0,0183 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,4171 гривен за 1 евро (-0,1250 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,71-41,74 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 41,90 гривен.
Прогноз курса
Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ожидают роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев. Однако рост будет не таким значительным, как ожидалось ранее.
Девальвационные ожидания населения улучшились до 43,36 грн/доллар. Руководители предприятий в феврале улучшили прогноз до 44,23 грн/доллар.
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