Доллар дорожает третий день подряд, но рост замедлился

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает третий день подряд, но рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,689 гривен за 1 доллар (+0,0183 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 47,4171 гривен за 1 евро (-0,1250 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,71-41,74 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 41,90 гривен.