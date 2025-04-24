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Злотий подорожчав до гривні після дводенного зниження

Україна, Четвер 24 квітня 2025 16:36
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Злотий подорожчав до гривні після дводенного зниження Фото: курс злотого зріс на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після двох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0928 гривень за 1 злотий (+0,0175 грн).
Злотий подорожчав до гривні після дводенного зниження

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 25 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,689 гривень за 1 долар (+0,0183 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,4171 гривень за 1 євро (-0,1250 грн).

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