Злотый подорожал к гривне после четырех дней падения

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после четырех дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0696 гривен за 1 злотый (+0,0666 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 5 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,7091 гривен за 1 доллар (+0,1146 грн).

Официальный курс евро составит 47,3127 гривен за 1 евро (+0,2319 грн).