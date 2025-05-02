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Злотый подорожал к гривне после четырех дней падения

Украина, Пятница 02 мая 2025 15:42
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Злотый подорожал к гривне после четырех дней падения Фото: курс злотого вырос на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после четырех дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0696 гривен за 1 злотый (+0,0666 грн).
Злотый подорожал к гривне после четырех дней падения

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 5 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,7091 гривен за 1 доллар (+0,1146 грн).

Официальный курс евро составит 47,3127 гривен за 1 евро (+0,2319 грн).

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