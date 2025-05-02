Злотий подорожчав до гривні після чотирьох днів падіння

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після чотирьох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0696 гривень за 1 злотий (+0,0666 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 5 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7091 гривень за 1 долар (+0,1146 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3127 гривень за 1 євро (+0,2319 грн).