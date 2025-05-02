Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы на 5 мая

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,7091 гривен за 1 доллар (+0,1146 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3127 гривен за 1 евро (+0,2319 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,66-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,80 гривен.



udinform.com

Прогноз курса

Напомним, за апрель курс доллара вырос всего на 9 копеек до 41,56 гривен.

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, месседжи и действия НБУ четко свидетельствуют о том, что значительное ослабление гривны маловероятно, несмотря на большие дисбалансы внешних счетов (до учета иностранной помощи).

На 2025 год запланировано около 57,2 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Из них 10,1 млрд долларов не может быть потрачено правительством в этом году и должно остаться для финансирования бюджетных расходов в последующих периодах).

"Увеличение международной помощи от партнеров означает, что резервы НБУ в конце 2025 года могут достичь 56 млрд, что усилит уверенность Национального банка в возможности и целесообразности поддерживать курс гривны на близком к текущему уровню", - считают аналитики.