Злотый подорожал к гривне до максимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,3027 гривен за 1 злотый (+0,1132 грн).

Предыдущий максимум был 17 июня - 11,2760.



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.