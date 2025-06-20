Злотый подорожал к гривне до максимума
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,3027 гривен за 1 злотый (+0,1132 грн).
Предыдущий максимум был 17 июня - 11,2760.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до максимума с января. Евро обновил исторический максимум.
Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8335 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн). Выше курс было только 30 января - 41,9294.
Официальный курс евро составит 48,2006 гривен за 1 евро (+0,3416 грн). Предыдущий максимум был 13 июня - 48,0825.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.