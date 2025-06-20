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Злотый подорожал к гривне до максимума

Украина, Пятница 20 июня 2025 15:58
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Злотый подорожал к гривне до максимума Фото: курс злотого вырос на 12 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,3027 гривен за 1 злотый (+0,1132 грн).

Предыдущий максимум был 17 июня - 11,2760.
Злотый подорожал к гривне до максимума

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до максимума с января. Евро обновил исторический максимум.

Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8335 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн). Выше курс было только 30 января - 41,9294.

Официальный курс евро составит 48,2006 гривен за 1 евро (+0,3416 грн). Предыдущий максимум был 13 июня - 48,0825.

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