Доллар подскочил до уровня января, евро обновил исторический максимум

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,94-41,97 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс евро составит 48,2006 гривен за 1 евро (+0,3416 грн). Предыдущий максимум был 13 июня - 48,0825.

Выше курс был только 30 января - 41,9294.

Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8335 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн).

Курс доллар-евро

Доллар подорожал к основным валютам. Этому способствует нестабильность из-за войны между Израилем и Ираном, а также возможные последствия для мировой экономики.

Индекс доллара, сравнивающий американскую валюту с шестью другими, вырос на 0,5% за неделю. Евро вырос на 0,16% до 1,151 доллара.

НБУ устанавливает курс гривны к евро на основе котировок пары евро-доллар на международном рынке.

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