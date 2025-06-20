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Доллар подскочил до уровня января, евро обновил исторический максимум

Украина, Пятница 20 июня 2025 15:43
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Доллар подскочил до уровня января, евро обновил исторический максимум Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Евро обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8335 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн).

Выше курс был только 30 января - 41,9294.
Доллар подскочил до уровня января, евро обновил исторический максимум

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2006 гривен за 1 евро (+0,3416 грн). Предыдущий максимум был 13 июня - 48,0825.
Доллар подскочил до уровня января, евро обновил исторический максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,94-41,97 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подскочил до уровня января, евро обновил исторический максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.

Курс доллар-евро

Доллар подорожал к основным валютам. Этому способствует нестабильность из-за войны между Израилем и Ираном, а также возможные последствия для мировой экономики.

Индекс доллара, сравнивающий американскую валюту с шестью другими, вырос на 0,5% за неделю. Евро вырос на 0,16% до 1,151 доллара.

НБУ устанавливает курс гривны к евро на основе котировок пары евро-доллар на международном рынке.

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